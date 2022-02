Tidligere ingeniør i USA's flåde forsøgte sammen med sin kone at sælge data om atomubåde til et fremmed land.

Ingeniør erkender at have solgt hemmeligheder om USA's ubåde

En tidligere ingeniør i den amerikanske flåde har mandag erklæret sig skyldig i at ville sælge informationer om USA's atomubåde til en fremmed magt.

Det sker som del af en aftale med anklagerne i sagen.

Aftalen er blevet offentliggjort af en advokat fra USA's justitsministerium under et retsmøde ved en føderal domstol i West Virginia.

Den 42-årige mand ved navn Jonathan Toebbe arbejdede som atomingeniør i flåden.

Han har indrømmet, at han sammen med sin 45-årige kone, Diana Toebbe, forsøgte at sælge hemmelige data til et unavngivet land.

Jonathan Toebbe risikerede at blive idømt fængsel på livstid i sagen. Men som del af aftalen med anklagerne står han nu til mellem 12 og 17 års fængsel.

Diana Toebbe, der er anklaget for at have hjulpet sin mand, har erklæret sig uskyldig.

Ifølge Brandon Van Grack, advokat med speciale i anliggender vedrørende national sikkerhed, indikerer Jonathan Toebbes tilståelse, at "regeringen havde en meget stærk sag imod ham".

Jonathan og Diana Toebbe blev anholdt i West Virginia i oktober.

De kom for alvor på politiets radar, da Jonathan Toebbe i 2020 sendte en pakke med hemmelige data til et unavngivet land.

Pakken blev opsnappet af forbundspolitiet FBI. Efterfølgende begyndte en agent fra FBI at optræde som repræsentant for det unavngivne land.

I løbet af de næste mange måneder kom der gang i udleveringen af hemmeligheder mellem Jonathan Toebbe, der havde en høj sikkerhedsclearing i flåden, og undercover-agenten.

Toebbe blev løbende betalt for at dele informationer med kryptovaluta.

På et tidspunkt gemte Toebbe blandt andet et digitalt hukommelseskort med oplysninger om atomreaktorer i ubåde i en halv peanutbuttersandwich.

Den blev lagt i det, der kaldes en "død postkasse" i West Virginia, mens hans kone holdt vagt.

FBI-agenten kunne så senere hente hukommelseskortet.

Ifølge justitsministeriet blev parret betalt cirka 100.000 dollar (godt 650.000 kroner) i kryptovaluta for deres oplysninger.

I oktober fortalte en FBI-agent ved et retsmøde, at Jonathan Toebbe skulle have bedt om fem millioner dollar for de hemmelige ubådsoplysninger.

/ritzau/Reuters