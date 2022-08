Angreb nær atomkraftværk i Zaporizjzja har vakt bekymring. Nu er FN's atomagentur fremme for at inspicere det.

Inspektører har nået ukrainsk by for at undersøge atomkraftværk

Et hold bestående af 14 inspektører fra FN's atomenergiagentur, IAEA, er onsdag eftermiddag dansk tid ankommet til byen Zaporizjzja i det østlige Ukraine.

Her skal de undersøge skader og sikkerhedssystemerne på byens atomkraftværk. Det har flere gange været under beskydning som følge af krigen mellem Rusland og Ukraine.

Kraftværket blev i marts overtaget af russiske styrker.

Siden da har IAEA advaret om en mulig atomkatastrofe ved kraftværket. Blandt andet fordi både Ukraine og Rusland har beskyldt hinanden for at affyre missiler i nærheden af det.

Efter IAEA-holdet forlod Kyiv og satte kursen mod Zaporizjzj onsdag formiddag, er der kommet nye anklager om russiske angreb i området.

Ukraine beskylder russerne for at have bombet Energodar, som er en by nær atomkraftværket.

Selv om byen Zaporizjzja ligger omkring to timers kørsel fra kraftværket, er det uvist, hvornår og hvordan delegationen fra IAEA vil nå frem.

Rafael Grossi, der er chef for IAEA, fortalte journalister, at de vil bruge et par dage ved værket.

/ritzau/AFP