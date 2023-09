Institut: Danmark afsætter en procent af BNP til Ukraine

Danmarks militære, finansielle og humanitære bidrag til Ukraine overstiger én procent af den samlede danske økonomi (bnp).

Det fastslår det anerkendte Kiel Institut for The Word Economy.

Det bringer Danmark op på en femteplads kun overgået af Norge og de tre baltiske lande.

Kieler-instituttet placerer Norge øverst med et bidrag på samlet 1,7 procent af bnp. Estland, Letland og Litauen bruger mellem 1,1 og 1,3 procent på indsatsen over for Ukraine.

Det danske bidrag er på 1,06 af bnp.

I kroner og øre og euro placerer det Danmark på en 9.-plads med samlede tilsagn på 3,819 milliarder euro (cirka 28,3 milliarder kroner). Her er USA den store donor med knap 70 milliarder euro, men det er kun nok til at placere amerikanerne på en plads som nummer 16 i forhold til bnp.

For både Danmark og Norge gælder det, at de har forpligtet sig til at give støtte over flere år.

Den danske regering bebudede tidligere i denne uge en fond, der over tre år skal bidrage med 5,8 milliarder kroner.

Kieler-instituttet konstaterer, at i forhold til Ukraine har EU nu klart overtaget førertrøjen fra USA.

De samlede bidrag er nu dobbelt så store som de amerikanske.

En vigtig grund til det er EU's beslutning om en ny bevilling til Ukraine på 50 milliarder euro og så generelt, at de enkelte medlemslande bidrager med mere.

/ritzau/