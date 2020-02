Institut: Rapport afslører vigtigt vendepunkt for coronaudbrud

Studie af 72.000 personer med virus indeholder "fantastisk god nyhed", mener chef ved Statens Serum Institut.

Alt tyder på, at udbruddet af ny coronavirus i Kina er på retur.

Det forklarer Kåre Mølbak, der er faglig direktør ved Statens Serum Institut.

Han baserer sin opløftende udmelding på et nyt studie af godt 72.000 personer, der er smittede med virusset.

- For første gang kan vi se en epidemikurve, fordi man har gjort sygdomstilfælde op i forhold til, hvornår folk er blevet syge.

- Og det tyder på, at epidemien faktisk toppede allerede i slutningen af januar. Så det er en fantastisk god nyhed, fordi det viser, at alt det, der er blevet gjort i Kina, formentlig har en effekt, siger Kåre Mølbak.

Det er det hidtil største studie om udbruddet, der netop er blevet offentliggjort i Chinese Journal of Epidemiology.

Studiet omfatter både bekræftede tilfælde, tilfælde med virusmistanke og tilfælde uden symptomer.

Rapporten bekræfter i stort omfang hidtil kendte resultater, blandt andet at 80 procent af smittede kun oplever milde symptomer.

- Det bekræfter billedet af, at det er en mild sygdom for i øvrigt raske mennesker, men den kan være alvorlig for ældre og svækkede, siger Kåre Mølbak.

- Det er en sygdom, som går over af sig selv som en forkølelse eller en anden mild luftvejsinfektion, tilføjer han.

/ritzau/