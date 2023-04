Institut: Ukrainsk militær har etableret sig på russisk besat område

Ukrainske styrker har krydset floden Dnipro i Kherson og etableret sig på russisk besat territorie.

Det skriver nyhedsbureauet AFP på baggrund af den seneste døgnrapport fra US Institute for the Study of War (ISW).

Det er blandt andet geodata fra russiske militærbloggere, der ligger til grund for vurderingen fra ISW.

Hvor stort et antal styrker, der er tale om, er ifølge instituttet uklart.

Militæranalytiker ved Forsvarsakademiet Anders Puck Nielsen hæfter sig også ved usikkerheden omkring, hvor stort et antal militære enheder der har krydset floden.

- Hvis det er et stort antal, og de har fået lavet et rigtigt brohoved, så er det ret afgørende, siger han.

Et brohoved beskriver et område - ofte nær vandet - hvor man har sikret sig forhold, der giver udgangspunkt for en offensiv mod fjenden.

- Det er også muligt, at der er tale om en mindre gruppe soldater, der er kommet over på den anden side af floden og laver noget opklaring af, hvor russerne er henne, og hvor det ukrainske militær eventuelt kunne sætte ind, siger Anders Puck Nielsen.

Ifølge militæranalytikeren kan ukrainske styrkers krydsning af floden være en del af et større planlagt ukrainsk offensiv.

- Det her vil være en måde at sprede frontlinjen ud på og tvinge russerne til at forsvare sig i flere retninger, siger han.

Han vurderer, at det ukrainske offensiv, der anslås at komme indenfor de næste måneder, vil være meget afgørende for, i hvilken retning krigen kommer til at gå.

- Hvis Ukraine får stort momentum, kan krigen udvikle sig meget hurtigt. Men det er også muligt, at det vil lykkes russerne at stå imod, og at konflikten vil fryse over sommeren, siger Anders Puck Nielsen.

Kherson-regionens russisk-indsatte guvernør Vladimir Saldo har søndag afvist, at ukrainske styrker skulle have taget stilling på den russisk-besatte side af Dnipro-floden.

- Det er intet fjendtlige fodfæste på den østlige bred af Dnipro-floden. Vores militær kontrollerer det territorie fuldt ud, skriver han ifølge Reuters på sin Telegram-konto.

