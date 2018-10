Ny undersøgelse: Værtslandets kultur har betydning for, hvor godt muslimer integreres

Religion og etnicitet folder sig forskelligt ud, alt efter hvilket land unge muslimer bor i, viser ny europæisk forskning. Holdninger til skolen og til moralsk adfærd skabes i samspil med den nationale virkelighed, og derfor er der for eksempel forskel på, hvordan muslimske elever i Tyskland og Frankrig ser på vold

Man er ikke muslim på samme måde i alle europæiske lande. Det er en af konklusionerne i en undersøgelse, som netop er blevet offentliggjort. Forskere fra fire europæiske lande samt USA har udspurgt i alt 10.000 skoleelever, både med national og anden etnisk baggrund om deres holdninger til, hvad der er rigtigt og forkert, ordentlig og uordentlig opførsel. Og de konkluderer, at den nationale historie og religiøse arv i langt højere grad bør tænkes ind i diskussionen om integration, værdier og sammenhængskraft.

”Vores forskning viser, at værdimæssig integration af unge med indvandrerbaggrund ikke er nemt. Men også at etniske og religiøse faktorer ikke er de eneste, der tæller. Den enkeltes integrationsvej afhænger ikke kun af familiehistorien og den kulturelle og religiøse arv, men også af det rum, som denne familiehistorie udspilles i,” siger Sébastian Roché, specialist i ungdomskriminalitet ved det franske forskningsinstitut CNRS, som har koordineret den europæiske undersøgelse.

Forskerne fra fremtrædende universiteter i USA, Storbritannien, Holland, Tyskland og Frankrig har taget udgangspunkt i internationale undersøgelser om, at unge med indvandrerbaggrund er overrepræsenteret i kriminalitetsstatistikker. Men dykker man ned i detaljerne, viser der sig markante forskelle landene imellem.

Spørger man for eksempel alle unge på tværs af etniske skel om, hvor alvorligt det er at begå vold og røveri, så vil de amerikanske og tyske unge være langt mere tilbøjelige til at tage afstand end elever i Holland og Frankrig, mens britiske elever placerer sig midt imellem.

Ser man specifikt på muslimske elever, viser det sig, at de er mere tilbøjelige til at acceptere vold end kristne elever, men kun i Holland og Storbritannien, ikke i de andre lande. Muslimske elever har også lavere respekt for politiet. Men det er især tilfældet i Frankrig og Storbritannien og ikke i nær så høj grad i Tyskland og Holland.

”I de lande, hvor alle behandles ens, er de unge muslimers tillid til politiet højere end i lande, hvor politiet hyppigt kontrollerer bestemte befolkningsgrupper på gaden,” påpeger Sébastain Roché.