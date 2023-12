Internet- og telefonforbindelsen afbrudt i Gaza for fjerde gang

Internet- og telefonforbindelsen er blevet afbrudt i Gazastriben.

Det meddeler det palæstinensiske teleselskab Paltel tirsdag ifølge AFP.

- Vi beklager at måtte meddele jer, at der er et fuldstændigt nedbrud af telekommunikation og internettjenester i Gazastriben på grund af den igangværende offensiv.

Det er fjerde gang, at internet- og telefonforbindelsen i Gazastriben bliver afbrudt siden 7. oktober, hvor den militante palæstinensiske gruppe Hamas angreb Israel.

Seif Magango, som er talsperson for FN's Menneskerettighedskontor, har tirsdag udtrykt "alvorlig bekymring" over Israels bombardementer i den centrale del af Gazastriben.

- Det er særligt bekymrende, at det seneste intense bombardement kommer, efter at israelske styrker beordrede indbyggere i den sydlige del af Wadi Gaza til at flytte til den centrale del af Gazastriben og Tal al-Sultan i Rafah.

Magango fremhæver, at alle angreb skal overholde international humanitær lov.

- Israelske styrker skal træffe alle tilgængelige foranstaltninger for at beskytte civile. Advarsler og evakueringsordrer fritager dem ikke for hele rækken af deres internationale humanitære forpligtelser.

Hamas, som har kontrollen over Gazastriben, har rapporteret om 50 angreb i den centrale del af det palæstinensiske område mandag. Nuseirat-flygtningelejren var et af de steder, som blev angrebet.

Sundhedsministeriet i Gazastriben, der styres af Hamas, har meldt ud, at mindst 70 personer mistede livet i forbindelse med et israelsk luftangreb på al-Maghazi-flygtningelejren, som er i den centrale del af Gazastriben.

AFP har ikke været i stand til uafhængigt at verificere dødstallet.

Efter Hamas' angreb ind i Israel 7. oktober, som kostede omkring 1200 personer livet, gik Israel til modangreb.

Det Hamas-styrede sundhedsministerium har tirsdag oplyst, at mindst 20.915 mennesker har mistet livet i Gazastriben siden 7. oktober. Dødstallet er ikke blevet uafhængigt verificeret.

Hamas bortførte omkring 240 personer i forbindelse med angrebet på Israel. En del af gidslerne er blevet frigivet, men ifølge Israel er 129 personer fortsat i Hamas' varetægt.

