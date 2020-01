Internet vender tilbage til Kashmir efter knap et halvt år

Efter næsten et halvt år uden internet vil der fra lørdag blive åbnet for begrænset adgang i Indiens Kashmir.

Internettet vender - i begrænset omfang - lørdag tilbage til den indiske region Kashmir efter næsten et halvt års nedlukning.

Det oplyser de lokale myndigheder.

Internettet blev lukket ned 5. august sidste år, i forbindelse med at den indiske regering fratog regionen dens særlige status.

Regeringen ophævede dengang en paragraf i forfatningen, som gennem årtier havde givet Kashmir en særlig status i form af autonomi.

Også mobildata blev spærret tilbage i august, ligesom titusindvis af soldater blev sendt til regionen. Desuden blev adskillige politiske ledere i Kashmir anholdt - flere af dem er fortsat tilbageholdt.

Den indiske regering har fastholdt, at nedlukningen af internettet har været nødvendig for at opretholde ro i regionen.

Fra lørdag bliver der åbnet for i alt 301 hjemmesider. Det er sider, der er godkendt af den indiske regering. Blandt dem er flere internationale nyhedshjemmesider og sider som Netflix og Amazon.

Der vil fortsat være lukket ned for sociale medier.

/ritzau/AFP