Internetgiganten Amazon gør klar til at åbne i Sverige

Amazon kan udkonkurrere små aktører i Sverige, men også åbne et nyt marked for svenske varer, siger iagttager.

Efter flere års spekulation meddeler den amerikanske e-handelsgigant Amazon, at selskabet har "påbegyndt" lanceringen af en svensk side, amazon.se.

- Amazon har været tilgængelig for svenske forbrugere og virksomheder gennem vores forskellige europæiske hjemmesider i flere år, lyder det i en pressemeddelelse fra Amazon.

- Men næste skridt er at tilbyde et komplet detailhandelstilbud i Sverige, og det er det, vi planlægger at gøre nu.

Den svenske side er dog ikke helt klar endnu. Hvis potentielle kunder på nuværende tidspunkt forsøger at gå ind på amazon.se, bliver de omdirigeret til den tyske side.

Det samme sker i øvrigt, hvis man forsøger at gå ind på amazon.dk. Amazon har ikke offentliggjort planer om en lancering i Danmark eller det øvrige Norden.

Der er endnu ikke sat en dato på åbningen af den svenske side. Det er heller ikke klart, om der bliver åbnet et lager eller et distributionscenter i Sverige.

Ifølge Amazon kan lanceringen i Sverige åbne op for, at mindre, svenske virksomheder kan nå ud til flere kunder i både Sverige og resten af verden.

Amazon vil dog ikke afsløre flere detaljer endnu.

- Vi har ikke mere at fortælle lige nu. Vi vender tilbage med mere information, når vi nærmer os lanceringen, meddeler Amazon til det svenske nyhedsbureau TT.

Analysevirksomheden HUI Research mener, at Amazon kan komme til at udkonkurrere en del svenske aktører.

- Men det kan også betyde muligheder for mindre varemærker, der vil nå et internationalt marked ved at bruge Amazon som platform, vurderer Emma Hernell, der er vicedirektør i HUI Research.

Ved udgangen af andet kvartal havde Amazon 876.800 ansatte verden over. Det omfatter både hel- og deltidsansatte, men ikke vikarer og andre midlertidigt ansatte.

/ritzau/TT