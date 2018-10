Interpol-drama: Kina sætter kommunistpartiets regler over alt andet

Kritikken er haglet ned over Kina, efter at den nu forhenværende kinesiske chef for Interpol, Meng Hongwei, først har været meldt savnet og nu er blevet tilbageholdt i sit hjemland, sigtet for korruption. Men orden i rækkerne er tilsyneladende vigtigere end landets internationale omdømme

Storhed og fald for verdens politimand nummer. 1. Det er en rutsjetur af de større, den højt profilerede Meng Hongwei har været igennem. For blot to år siden blev han hyldet af præsident Xi Jinping, da han tiltrådte som chef for Interpol. For det at blive sat i spidsen for en så stor og vigtig international organisation var en fjer i hatten på det kommunistiske styre og samtidig en blåstempling af Kina som retsstat.

Men nu sidder den 64-årige politichef indespærret et eller andet sted i Kina uden muligheder for at kommunikere med omverdenen. En fremgangsmåde, der er blevet stærkt kritiseret af omverdenen, heriblandt menneskerettighedsorganisationen Human Rights Watch.

”Vi kan ikke vide det med sikkerhed, men alt tyder på, at Meng er kommet under det, der hedder ”liuzhi”. Det er en form for hemmelig tilbageholdelse, hvor personerne holdes isolerede og uden adgang til hverken advokater eller familie. En sådan tilbageholdelse kan vare op til seks måneder,” oplyser Maya Wang, senior researcher fra Human Rights Watch.

Der har været stor mystik om, hvad der er hændt Meng Hongwei, siden han sidst i september rejste fra Interpols hovedkvarter i Frankrig til Kina. Hans hustru, Grace Meng, der sammen med sin mand og deres to børn er bosat i Lyon, melder ham savnet, da hun ikke har hørt fra ham i 10 dage. Lørdag den 6. oktober retter Interpol henvendelse til de kinesiske myndigheder og spørger til politichefens velbefindende. Dagen efter meddeler Beijing, at han er blevet tilbageholdt – under mistanke for korruption. Umiddelbart efter kan Interpol oplyse, at man har modtaget en afskedsbegæring fra Meng Hongwei ”med øjeblikkelig virkning”. Og endeligt om mandagen kommer denne meddelelse fra Beijing – fra ministeriet for offentlig sikkerhed:

”Undersøgelsen af Meng sker på det rette tidspunkt og viser, at der ikke er nogen, der er hævet over loven – og at ingen kan slippe for straf, hvis han eller hun bryder landets love. Vores handlemåde demonstrerer til fulde Centralkomiteens og i særdeleshed Xi Jinpings beslutsomhed, når det gælder om at føre kampen mod korruption til ende.”