Generalsekretær i Dansk Røde Kors: De lande, der påvirker klimaet mindst, lider mest

Det høje antal konflikter verden over får mange nødhjælpsorganisationer til at nedprioritere lande, der rammes hårdt af klimaændringer. Vi træffer ikke altid de rigtige beslutninger, siger generalsekretær for Dansk Røde Kors under et besøg i et af de både mest udsatte og mest glemte lande, Malawi