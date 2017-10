Intet klart svar fra catalansk leder om selvstændighed

Spaniens regering vil udløse artikel, der gør det muligt at suspendere Cataloniens selvstyre, skriver Reuters.

Cataloniens leder, Carles Puigdemont, gør det ikke klart, hvorvidt regionen er erklæret selvstændig eller ej. Det fremgår torsdag af et brev til den spanske premierminister, Mariano Rajoy.

Den spanske regering har svaret igen ved at oplyse, at den lørdag vil udløse artikel 155 i landets forfatning. Den gør det muligt at sætte Cataloniens selvstyre ud af kraft.

Det oplyser premierministerens kontor kort efter meldingen fra den catalanske leder.

Artikel 155 er aldrig blevet benyttet før.

Den giver regeringen mulighed for at tage "alle nødvendige foranstaltninger", hvis en af landets 17 regioner med delvist selvstyre ikke følger forfatningen eller eksempelvis "handler på en måde, der er meget skadelig for Spaniens generelle interesser".

Puigdemont truer i sit brev desuden med, at det regionale parlament kan stemme om en formel erklæring om uafhængighed, hvis ikke Spaniens regering vil indgå i en dialog med Catalonien.

- Hvis regeringen fortsætter med at hindre dialog og fortsætter med undertrykkelsen, kan det catalanske parlament går videre med - hvis det anses for at være belejligt - at stemme om en formel uafhængighedserklæring, skriver han.

Den spanske regering havde givet Puigdemont en deadline frem til torsdag klokken ti.

Her skulle han uddybe, hvorvidt regionen er erklæret selvstændig, efter at Cataloniens selvstyre 1. oktober gennemførte en folkeafstemning om løsrivelse fra Spanien.

Blot 43 procent af indbyggerne i regionen deltog i afstemningen 1. oktober. Ifølge de regionale myndigheder var 90 procent af de afgivne stemmer et "ja" til at løsrive sig.

Oven på afstemningen fremsatte den catalanske leder en selvstændighedserklæring - samtidig med at han suspenderede beslutningen, hvilket skabte forvirring.

