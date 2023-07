Intet nyt om gennembrud: Ukrainsk kornaftale udløber mandag

Som timerne forløber mandag, kommer den kornaftale, der tillader Ukraine at eksportere korn via Sortehavet, tættere og tættere på sit udløb.

Aftalen har udsigt til at ophøre, når det bliver midnat i Istanbul i Tyrkiet. Det er klokken 23 i Danmark.

Det skriver nyhedsbureauet AFP.

I Ukraine meldes der om hårde kampe ved den østlige frontlinje søndag, mens den russiske præsident, Vladimir Putin, har kaldt den ukrainske modoffensiv en fiasko.

Artiklen fortsætter under annoncen

Der er ingen meldinger om gennembrud i Istanbul, hvor repræsentanter fra Tyrkiet og FN forsøger at overtale Rusland til at gå med til at forlænge aftalen, der første gang blev indgået i juli 2022.

I løbet af det seneste år har aftale sikret eksport af mere end 32 millioner ton ukrainsk korn.

Men trafikken er blevet indstillet på grund af Rusland, der har nægtet at forlænge den.

Fredag lød det fra Tyrkiets præsident, Recep Tayyip Erdogan, at han var optimistisk for udsigterne til at forlænge aftale. Han hævdede, at Putin var gået med til at forlænge den, men det blev hurtigt afvist af den russiske regering.

FN's generalsekretær, António Guterres, har i sidste uge sendt Putin et brev om forlængelse af aftalen. Han mener, at Ruslands klager om dets muligheder for at eksportere gødning via Sortehavet er berettiget.

Artiklen fortsætter under annoncen

Putin har tidligere truet med at trække sig fra aftalen, fordi præsidenten ikke mener, at den del af aftalen, der skal sikre de russiske muligheder for at eksportere gødning, er blevet overholdt.

Erdogan udtrykte fredag håb om, at "vi med dette brev med fælles anstrengelse - også Ruslands - vil sikre forlængelsen af kornkorridoren".

Erdogan fortalte i sidste uge, at Putin kommer på besøg i Tyrkiet i august. Men han nævnte ikke nogen dato.

/ritzau/