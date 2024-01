Iowa skal finde republikansk præsidentkandidat i ekstrem kulde

De republikanske præsidentkandidater opfordrer deres støtter til at trodse iskolde og livsfarlige temperaturer i Iowa for at stemme i det republikanskes partis første afstemning om nomineringen til partiets kandidat til dette års præsidentvalg.

Det kolde vejr i den midtvestlige amerikanske delstat er blevet en faktor i den vigtige afstemning, der kan give tidligere præsident Donald Trump et endnu større forspring i kapløbet om at skulle op imod præsident Joe Biden til november.

For Trumps rivaler, tidligere FN-ambassadør Nikki Haley og Floridas guvernør, Ron DeSantis, kan et stort fremmøde i Iowa fjerne lidt af Trumps aura af uovervindelighed.

Men den ekstreme kulde kan forpurre de forhåbninger, fordi folk simpelthen bliver inden døre og dermed kan gøre valgdeltagelsen mindre.

Ved et vælgermøde i Indianola i Iowa søndag opfordrer Trump sine tilhængere til at klæde sig varmt på, mens han også spøgende siger, at enlige vælgere kan møde deres fremtidige partner, hvis de dukker op mandag aften.

- Du kan ikke bare sidde derhjemme. Selv hvis du stemmer og derefter dør, vil det være det værd, siger Trump til et grinende publikum.

En meningsmåling fra medierne Des Moines Register og NBC News, der blev udgivet sent lørdag lokal tid viser, at Trump har det største antal af støtter, der siger, at de er entusiastiske i forhold til hans kandidatur.

Det kan være et tegn på, at det iskolde vejr ikke afholder dem fra at møde på mandag, der står til at få temperaturer på ned til 20 frostgrader.

På Iowas motorveje kan man se forladte biler i snedyngerne, politiske haveskilte er blevet dækket af sne. En journalist har skrevet på sociale medier, at vedkommendes kaffe er frosset til is.

Meningsmålingen viser, at Trump har støtte fra 48 procent af vælgerne. DeSantis ligger på tredjepladsen med støtte på 16 procent, mens Haley har indtaget andenpladsen med støtte fra 20 procent.

Hvem der bliver republikanernes kandidat til præsidentvalget afgøres typisk først senere på året, når der har været nomineringsafstemninger i flere delstater.

Men Trump er så langt foran sine konkurrenter, at det kan blive svært at stoppe ham, hvis han vinder i Iowa og i New Hampshire den 23. januar.

USA skal finde en præsident for de kommende fire år 5. november.

/ritzau/Reuters