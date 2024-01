Irak advarer efter angreb mod Yemen: Udbred ikke Gaza-konflikten

Fadi al-Shammari, en rådgiver for den Iraks premierminister, Mohammed al-Sudani, advarer Vesten mod at udbrede konflikten mellem Israel og den væbnede palæstinensiske gruppe Hamas til en regional konflikt i hele Mellemøsten.

Det siger han ifølge nyhedsbureauet Reuters fredag morgen til det irakiske nyhedsbureau INA.

Advarslen kommer, efter at USA og Storbritannien med støtte fra en lang liste af vestlige lande natten til fredag angreb Houthi-bevægelsen, som sidder på magten i det meste af Yemen.

Angrebet skete for at sikre skibsfarten i Det Røde Hav, som Houthi-bevægelsen regelmæssigt har angrebet siden sidste år for at lamme verdenshandlen i solidaritet med palæstinenserne.

Konflikten mellem Israel og Hamas er til dels en proxy-konflikt mellem USA og Iran.

Israel er USA's vigtigste allierede i Mellemøsten. USA og Israel er Irans ærkefjender.

Iran støtter derfor en række væbnede islamiske grupper, som bekriger Israel og USA i regionen, heriblandt Hamas i Gazastriben, Hizbollah i Libanon og Houthi-bevægelsen i Yemen.

/ritzau/