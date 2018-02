Irak efterlyser Saddams datter for terror

Myndighederne i Irak har udsendt to lister over de mest eftersøgte i landet. Lederen af IS står øverst, men diktatoren Saddam Husseins datter er også eftersøgt.

Det er efterhånden 12 år siden, at Iraks afsatte diktator Saddam Hussein blev hængt i Bagdad, men hans efterkommere skaber stadig store problemer for landet.

Det mener styret i den irakiske hovedstad. I de seneste dage har den udsendt to lister over de mest eftersøgte personer i Irak, og på den ene liste er der to personer med blodsbånd til Saddam Hussein.

Den ene af dem er den efterhånden 49-årige Raghad Hussein. Hun er Saddam Husseins ældste datter.