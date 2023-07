Irak fordømmer stormløb på og ildspåsættelse af svensk ambassade

Irak fordømmer på det kraftigste de demonstranter, som natten til torsdag stormede den svenske ambassade i Iraks hovedstad, Bagdad, og satte ild til bygningen.

Det skriver det irakiske udenrigsministerium ifølge nyhedsbureauet Reuters i en pressemeddelelse.

Den irakiske regering har allerede sat landets sikkerhedsstyrker på sagen. De har fået at vide, at der skal gennemføres en hurtig efterforskning, så gerningsmændene kan holdes ansvarlige.

Vrede demonstranter trængte natten til torsdag ind på den svenske ambassade i forbindelse med en demonstration.

Artiklen fortsætter under annoncen

Anført af den shiamuslimske religiøse leder Muqtada Sadr var de gået på gaden for at udtrykke deres vrede over en planlagt afbrænding af Koranen i Sverige.

Det svenske nyhedsbureau TT kunne onsdag berette, at svensk politi havde efterkommet en ansøgning om at holde en offentlig forsamling uden for den irakiske ambassade i Stockholm torsdag.

I ansøgningen stod der blandt andet, at Koranen og det irakiske flag skulle brændes til forsamlingen.

Også Sveriges udenrigsministerium fordømmer angrebet.

- Vi fordømmer alle angreb på diplomater og personale i internationale organisationer. Angreb på ambassader og diplomater udgør en alvorlig krænkelse af Wienerkonventionen.

- De irakiske myndigheder er ansvarlige for at beskytte de diplomatiske missioner og det diplomatiske personale, skriver ministeriet i en mail til TT.

Artiklen fortsætter under annoncen

Ministeriet skriver desuden, at ambassadens personale er i sikkerhed, og at ministeriet er i løbende kontakt med dem.

Også i juni blev den svenske ambassade stormet af demonstranter anført af Muqtada Sadr.

Dengang var det snesevis af demonstranter, som gik ind i bygningen og var der i omkring 15 minutter, inden de på fredelig vis forlod stedet igen, da sikkerhedsstyrker ankom til stedet.

Demonstranterne var vrede over, at en mand havde brændt en koran i den svenske hovedstad, Stockholm. Det svenske personale kom ikke noget til i den hændelse.

/ritzau/