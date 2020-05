Irak godkender spionchef og eksjournalist som premierminister

Efter seks måneder er en ny regering på plads i Irak. Efterretningschef Mustafa al-Kadhimi skal stå i spidsen.

Iraks nationalforsamling har godkendt en ny regering. Det skete sent onsdag aften, efter at landet har været uden en regering i seks måneder.

Efterretningschef og tidligere journalist Mustafa al-Kadhimi bliver ny premierminister. Han vil dog begynde sin embedsperiode uden en fuld regering, efter at flere ministerkandidater er blevet afvist.

Tidligere premierminister Adel Abdul Mahdi, som har ledet en overgangsregering, trak sig sidste år, da tusindvis af demonstranter gik på gaden for at kræve flere job og en afsættelse af Iraks regerende elite.

Demonstranterne beskylder den politiske overklasse, der tog over, efter at USA væltede Saddam Hussein i 2003, for korruption, hvilket har lagt landets økonomi i ruiner.

