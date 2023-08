Irak hænger tre personer dømt for blodbad i Bagdad i 2016

Irak har hængt tre personer, som er dømt for et bombeangreb i 2016 i Bagdad, hvor mindst 320 mennesker døde.

Det oplyser landets premierministerkontor mandag.

Islamisk Stat tog dengang skylden for angrebet, som fandt sted i et populært shoppingområde i den irakiske hovedstad. Angrebet er et af de mest dødbringende nogensinde i Irak.

Mindst 323 mennesker døde, da en lastbil læsset med sprængstoffer detonerede, og folk blev fanget i shoppingcentre, hvor flammerne hærgede. Flere af centrene havde ikke nødudgange.

Området var fyldt med mennesker forud for højtiden eid al-fitr, som markerer afslutningen på den hellige måned ramadanen.

Premierminister Mohammed Shia al-Sudani har mandag ved et møde med ofrenes familier fortalt dem om hængningerne.

Han meddelte, at "den retmæssige straf dødsdommen var blevet gennemført mod tre nøgleforbrydere, som er blevet fundet skyldige i at være involveret i terrorbomberne", udtaler hans kontor.

Indenrigsminister Mohammed Ghabban trak sig i kølvandet på eksplosionen.

Islamisk Stat havde i 2014 overtaget store områder nord og vest for Bagdad. Men da det store bombeangreb fandt sted i 2016, havde irakiske styrker genvundet større områder fra den militante islamistiske gruppe, som slog tilbage mod civile.

Iraks regering erklærede sejr over IS sent i 2017. Det skete efter en militær indsats, som blev støttet af en amerikanskledet koalition.

I oktober 2021 meddelte Irak, at den hovedmistænkte for bombeangrebet var blevet anholdt uden for landet.

Den daværende premierminister, Mustafa al-Kadhemi, sagde, at en person ved navn Ghazwan Alzawbaee var "hovedgerningsmanden", men "mange andre" spillede også en rolle.

En kilde hos den irakiske regering oplyser til AFP, at Alzawbaee er blandt de personer, som er blevet hængt.

