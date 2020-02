Irak inviterer Nato og Danmark tilbage efter bombe-uro

Natos generalsekretær oplyser, at Irak har genbekræftet ønske til alliancen om hjælp til sikkerhedstræning.

Usikkerheden om en militær træningsmission i Irak, hvor Danmark senere i år skal overtage ledelsen i regi af Nato, er foreløbig drevet over.

Natos generalsekretær, Jens Stoltenberg, fortæller på et pressemøde, at man har fået en bekræftende invitation fra Irak, efter at bombeangreb i januar skabte tvivl om alle udenlandske træningsmissioner i landet.

Irak "har bekræftet deres ønske om, at Nato fortsætter træning, rådgivning og kapacitetsopbygning i forhold til Iraks væbnede styrker", siger Stoltenberg i Bruxelles.

Bekræftelsen fra Irak er afgørende for Nato og for Danmark, understreger forsvarsminister Trine Bramsen (S).

- Dette er et meget stort gennembrud. For det betyder, at det frie spil, som terroristerne har haft igennem disse uger, hvor der har været en tilspidset situation, den bliver nu brudt, og det er det væsentlige, siger hun.

Kort efter nytår satte Nato sin træningsmission, som Danmark senere i år skal overtage ledelsen af, på pause. Det skete efter amerikanske bombeangreb på blandt andre en iransk general nær hovedstaden Bagdad.

Siden vedtog parlamentet i Bagdad en resolution om, at alle udenlandske styrker skal forlade Irak.

Danske soldater, som længe har stået for træning af irakiske soldater, men ikke i Nato-regi, har også sat træningsarbejdet på pause.

Natos forsvarsministre traf onsdag en principbeslutning om at styrke alliancens træningsmission i Irak.

Det vil i praksis betyde, at nogle af de træningsopgaver, som hidtil har ligget under en mission ledet af USA, fremover flyttes til Nato-regi.

Det har også været et ønske fra den amerikanske præsident, Donald Trump, som har krævet, at europæiske allierede tager et større ansvar.

- Med initiativet vil man overtage nogle af den globale koalitions træningsopgaver, siger Stoltenberg.

Den danske forsvarsminister vurderer, at det faktum, at flere udenlandske soldater - herunder de danske - i højere grad skal optræde under Nato-flag i stedet for under en amerikanskledet mission, har været afgørende.

- Det er det, som har skabt gennembruddet: At det er Nato-flaget, der kommer til at vaje over stadigt flere træningsaktiviteter i Irak, siger Bramsen.

Det står fortsat ikke helt klart, hvornår den danske træning på basen al-Asad kan genoptages.

Det er planen, at træningen både gennem Nato og den større USA-ledede koalition skal indstilles, så snart Irak igen på egen hånd kan håndtere sikkerhedssituationen i landet.

Frygten for, at Islamisk Stat blomstrer op igen, lurer fortsat i Irak og regionen, og det er baggrunden for, at Danmark og andre lande hjælper med træning.

