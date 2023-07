Irak lover at passe på diplomater efter storm på ambassade

Udenlandske diplomater skal ikke frygte for deres sikkerhed i Irak trods angrebet på Sveriges ambassade i landet natten til torsdag.

Det skriver det irakiske udenrigsministerium i en udtalelse.

- Den irakiske regering forpligter sig fuldstændigt til Wienerkonventionen, som regulerer forholdet mellem lande og garanterer sikkerhed og beskyttelse til diplomatiske missioner, skriver ministeriet.

Ved stormen på den svenske ambassade i Iraks hovedstad, Bagdad, kravlede demonstranterne over en høj mur og satte ild til ambassadebygningen.

Baggrunden var tilsyneladende, at de svenske myndigheder havde givet tilladelse til en demonstration, der skulle finde sted torsdag i Stockholm, og som indebar afbrænding af et eksemplar af Koranen.

Også tidligere er muslimernes hellige bog blevet brændt af forskellige steder i den svenske hovedstad. Ved torsdagens aktion endte den dog ikke med at blive brændt. Til gengæld blev der sparket til bogen.

- Det, der skete med Kongeriget Sveriges ambassade i Bagdad, må ikke gentages, og enhver lignende handling vil blive genstand for retlig ansvarlighed, skriver det irakiske udenrigsministerium.

Efter stormen på ambassaden valgte Irak at udvise Sveriges ambassadør.

Natten til lørdag har det irakiske udenrigsministerium desuden sendt to pressemeddelelser ud. Den ene fordømmer koranafbrændinger i Sverige. Den anden handler om en koranafbrænding i Danmark.

Ministeriet fordømmer aktioner mod Koranen i begge lande.

Over for Ritzau oplyser Københavns Politi, at der fredag blev brændt "en bog" af foran Iraks ambassade i København. Men om det lige præcist var Koranen, kan politiet ikke bekræfte.

Gruppen Danske Patrioter lavede fredag eftermiddag en livesending på Facebook fra en aktion i det område i det centrale København, hvor Iraks ambassade ligger.

Her blev en bog brændt af i en foliebakke. Desuden forsøgte en demonstrant at sætte ild til det irakiske flag. Det lykkedes dog ikke, hvorefter personen smed flaget på jorden og stillede sig på det.

/ritzau/Reuters