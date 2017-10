Irakisk domstol udsender arrestordre på kurdisk vicepræsident

Kurderne har selvstyreområde i Irak. Men en uafhængighedsafstemning har fået spændingerne til at stige.

En irakisk domstol har udstedt en arrestordre på vicepræsidenten i den selvstyrende region Kurdistan, Kosrat Rasul Ali.

Årsagen er, at vicepræsidenten er kommet med udtalelser, som er fornærmende og opildner til vold mod irakiske styrker.

Kosrat Rasul Ali har kaldt militæret "en besættelsesmagt", oplyser talsperson Abdel-Sitar Bairaqdar.

Bemærkningen faldt angiveligt, efter at Iraks hær mandag indledte en aktion for at genindtage omstridte kurdiske områder i landet.

Aktionen kommer oven på en ikke-bindende folkeafstemning om kurdisk løsrivelse fra resten af Irak 25. september.

Der var et stort flertal for løsrivelse, men regeringen i Irak kalder afstemningen for forfatningsstridig.

Det har fået spændingerne til at stige i landet, hvor kurderne siden 1992 har haft et selvstyreområde.

/ritzau/dpa