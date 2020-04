Irakisk jihadist er tiltalt for at lade lille pige dø af tørst

En tysk domstol indleder fredag en retssag mod et formodet IS-medlem, som sammen med sin hustru lod barn dø.

En domstol i Frankfurt i Tyskland indleder fredag en sag mod en irakisk jihadist, som er tiltalt for folkedrab og for at lade en lille pige fra yazidi-folket dø af tørst.

Ifølge retsdokumenter sluttede den 37-årige mand sig til Islamisk Stat i 2013.

I maj eller juni 2015 købte han på et "slavemarked" en kvinde, der tilhører yazidi-mindretallet i Irak, samt hendes nu afdøde femårige datter.

I april 2019 blev der i München indledt en retssag mod den tiltalte mands hustru, en tysk kvinde, som også er anklaget for at have ladet pigen dø af tørst i den irakiske by Fallujah i 2015.

Det var angiveligt den første formelle retssag noget sted i verden, som relaterer sig til Islamisk Stats forfølgelse af den yazidiske befolkningsgruppe.

Moren til pigen har flere gange afgivet vidneudsagn under retssagen i München og fortalt om datterens pinsler. Den tiltalte iraker tog moren og datteren med til Fallujah, hvor de blev alvorligt mishandlet og til tider frataget mad, påstår de tyske anklagere.

I sommeren 2015, og efter flere af den slags overgreb, blev den lille pige lænket til vinduet i et hus som straf for at have tisset i sengen. Hun døde af tørst i temperaturer op til 50 grader.

Det irakisk-tyske par tvang også barnets mor til at gå barfodet på den varme jord uden for huset, hvilket forårsagede alvorlige forbrændinger.

I august 2014 angreb den militante bevægelse Islamisk Stat yazidierne og fordrev dem fra byen Sinjar. Mænd blev slået ihjel, mens kvinder og børn blev bortført.

Yazidierne, et kurdisk-talende mindretal fra det nordlige Irak, har i århundreder været forfulgt at islamiske grupper som følge af deres religion, der har elementer fra både islam og kristendommen.

I angrebet i august 2014 blev næsten 1300 yazidier i løbet af få dage dræbt af Islamisk Stat. Desuden blev omkring 6400 yazidier taget til fange. Heriblandt moren og hendes datter.

