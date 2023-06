Irakiske demonstranter trænger ind på svensk ambassade

En gruppe irakiske demonstranter trængte kortvarigt ind i Sveriges ambassade i Iraks hovedstad, Bagdad, torsdag.

Det meddeler en fotograf fra nyhedsbureauet AFP.

Snesevis af demonstranter gik ind i bygningen og var der i omkring 15 minutter, inden de på fredelig vis forlod stedet igen, da sikkerhedsstyrker ankom til stedet.

Personalet på ambassaden er i sikkerhed, oplyser det svenske udenrigsministerium til nyhedsbureauet TT.

Demonstranterne er vrede over, at en mand har brændt en koran i den svenske hovedstad, Stockholm, onsdag.

Angiveligt er det tilhængere af den indflydelsesrige irakiske prædikant Moqtada al-Sadr, der stod bag protesten torsdag.

Ifølge det kurdiske medieselskab Rudaw har han skrevet på Twitter, at den svenske ambassadør bør udvises.

- Udvis den svenske ambassadør, som repræsenterer et land, der er fjendtligt indstillet over for islam og støtter umoral, og bryd forbindelserne til det, skriver al-Sadr ifølge Rudaw.

Ifølge det svenske nyhedsbureau TT var det privatpersonen Salwan Momika, som stod bag episoden i Stockholm. Han har irakisk baggrund og ville med afbrændingen rette en kritik mod islam.

Koranafbrændingen har også vakt vrede andre steder i verden.

Onsdag meddelte Marokko, at kongeriget af den årsag har hjemkaldt sin ambassadør i Sverige.

I Tyrkiet fordømmer præsident Recep Tayyip Erdogan den svenske regering for at have tilladt den demonstration, hvor en mand satte ild til sider fra koranen.

- Vi vil før eller siden lære de arrogante vesterlændinge, at det ikke er tankefrihed at fornærme muslimer, siger Erdogan på tyrkisk tv.

- Vi vil vise vores reaktion så kraftigt som muligt, indtil vi opnår en beslutsom sejr over terrororganisationer og islamofobi.

Erdogans udtalelser kommer kun to uger inden et Nato-topmøde, hvor Sveriges anmodning om medlemskab af forsvarsalliancen skal drøftes.

Indtil videre har Tyrkiet sammen med Ungarn afvist at godkende den svenske anmodning.

Også i Iran, Saudi-Arabien, Egypten og Syrien er onsdagens koranafbrænding blevet kritiseret eller fordømt, skriver TT.

/ritzau/