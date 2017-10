Stats-tv: Irakiske styrker erobrer store områder ved Kirkuk

Den kurdiske regionalregering afviser, at irakiske styrker har erobret områder i Kirkuk-provinsen.

Irakiske styrker har natten til mandag erobret "store områder" i den omstridte Kirkuk-provins, der ellers er under kurdisk kontrol.

Det omfatter blandt andet et oliefelt og en luftbase vest for byen Kirkuk. Det oplyser irakisk stats-tv.

Erobringen af blandt andet et oliefelt i området er ifølge mediet sket uden modstand fra de kurdiske peshmerga-styrker.

Meldingerne bestrides dog af den kurdiske regionalregering.

En talsmand for de kurdiske sikkerhedsstyrker siger, at både luftbase og oliefelt stadig er under kurdisk kontrol.

Både irakiske og kurdiske myndigheder oplyste sent søndag aften, at irakiske styrker var rykket ind mod oliefelter og en luftbase vest for byen Kirkuk.

Den irakiske premierminister, Haider al-Abadi, havde forinden givet ordrer om, at "etablere sikkerhed i Kirkuk". Det skulle ske i samarbejde med befolkningen og peshmergaerne.

Det amerikanske forsvarsministerium, Pentagon, opfordrer parterne til at forhindre optrapning af konflikten i området.

- Vi er imod enhver voldelig handling og advarer om destabiliserende aktioner, der fjerner fokus fra kampen mod Islamisk Stat, siger Laura Seal, talskvinde for Pentagon.

Tusindvis af soldater er i de seneste dage samledes på begge sider af grænsen i den omstridte olieby Kirkuk.

Regeringen i Bagdad krævede søndag, at kurdiske styrker skulle trække sig tilbage fra deres stillinger i den omstridte Kirkuk-provins senest klokken to natten til søndag.

Det oplyste en højt placeret kurdisk embedsmand søndag.

Kurdiske peshmerga-styrker har kontrolleret dele af den irakiske provins siden 2014. Spændingerne er steget i Irak, efter at en ikke-bindende folkeafstemning om kurdisk uafhængighed blev afholdt i slutningen af september.

/ritzau/Reuters