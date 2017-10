Iraks hær har taget kontrollen med Kirkuk

Irakiske styrker har fjernet det kurdiske flag, som i april blev hejst over regeringsbygningen i Kirkuk.

Iraks hær siger, at den har fuld kontrol med byen Kirkuk efter en stor fremrykning i de kurdisk-kontrollerede områder.

Det rapporterer al-Jazeera.

Centralregeringen i Bagdad og kilder i Kirkuk siger til tv-stationen, at irakiske styrker har fjernet det kurdiske flag, som i april blev hejst over den lokale regeringsbygning.

Samme melding kommer fra indbyggere i byen, skriver nyhedsbureauet Reuters. De tilføjer, at turkmenske indbyggere skyder op i luften for at fejre, at de irakiske styrker nu har indtaget byen

En irakisk eliteenhed, der er trænet af den amerikanske hær, mødte ingen modstand fra kurdiske styrker, da den tidligere på dagen tog kontrol med den lokale regeringsbygning i Kirkuk, skriver Reuters.

/ritzau/