Iraks øverste åndelige leder kræver valg efter stor uro

Ali al-Sistani, der er leder for det shiamuslimske flertal i Irak, har fremlagt sjælden politisk opfordring.

Iraks øverste åndelige leder, storayatollah Ali al-Sistani, opfordrer fredag til, at der holdes valg i det uroplagede land.

Sistanis opfordring kommer efter knap tre måneders voldsomme protester i landet. Over 450 personer - mange ubevæbnede demonstranter - er blevet dræbt under urolighederne, der brød ud i begyndelsen af oktober.

- Den hurtigste og letteste vej ud af den nuværende krise og undgå at ende i kaos og interne stridigheder er at stole på folket ved at holde nyvalg, siger Abdel Mahdi al-Kerbalai, der er repræsentant for Sistani.

Den 89-årige religiøse leder viser aldrig sig selv i offentligheden.

Han er leder for det shiamuslimske flertal i Irak, og hans stemme har stor vægt i landet. Sistani blander sig meget sjældent i irakisk politik, men har dog gjort det under store kriser i landets nyere historie

Demonstrationer i byer hen over Irak har været ledet af unge. De vil have bekæmpet korruption, fattigdom og den gamle politiske elite. De har samtidig krævet, at Iran skal holde op med at blande sig i irakiske forhold.

Premierminister Abdel Abdul Mahdi meddelte i sidste måned, at han ville træde tilbage, efter at Sistani trak sin støtte til regeringen tilbage.

Onsdag lykkedes det ikke parlamentet at få opbakning til en ny valglov, der forlanges vedtaget fra demonstranternes side.

Formålet med den nye lov er at sikre mere retfærdige valg i fremtiden.

- Vi håber, at sammensætningen af den nye regering ikke bliver forsinket for længe, lyder det i meldingen fra Sistani fredag.

/ritzau/Reuters