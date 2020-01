Iraks premierminister deltager i mindeoptog for Soleimani

Den iranske militærleder Qassem Soleimani, der er blevet dræbt af USA, er lørdag blevet mindet i Bagdad.

Iraks premierminister, Adel Abdul Mahdi, har lørdag deltaget i et mindeoptog i Bagdad for militærledere, der blev dræbt i et amerikansk angreb.

Blandt andre den dræbte iranske militærleder Qassem Soleimani blev mindet.

Soleimani blev fredag dræbt i et amerikansk droneangreb ved lufthavnen i Iraks hovedstad, Bagdad. Han var leder af Quds-elitestyrken i Irans Revolutionsgarde og var en af Irans mest magtfulde mænd.

Også den næstkommanderende i gruppen Hashed al-Shaabi, Abu Mahdi al-Muhandis, blev dræbt i fredagens droneangreb.

Han blev ligeledes mindet i Bagdad lørdag.

Hashed al-Shaabi, der også er kendt som Folkets Mobiliseringsstyrker (PMF), er kendt som et magtfuldt netværk af hovedsageligt shiamuslimske militser.

Mange dele af PMF har tætte bånd til Iran, men er også blevet officielt indsluset i Iraks statslige sikkerhedsstyrker.

Tusindvis af personer var lørdag på gaden i forbindelse med mindeoptoget for de dræbte militærledere. De råbte blandt andet "Død over USA".

I alt ti personer - fem irakere og fem iranere - blev dræbt i USA's angreb.

Soleimani befandt sig i et køretøj, som blev ramt af et missil affyret fra dronen, da det var på vej ud af den internationale lufthavn i Bagdad. Et ledsagende køretøj med sikkerhedsvagter blev også ramt i angrebet.

Ifølge den amerikanske sikkerhedsrådgiver Robert O'Brien rejste Soleimani rundt i Mellemøsten for at planlægge angreb mod amerikanske militærfolk og diplomater rundt i regionen.

/ritzau/AFP