Iran afviser at give sorte bokse til USA efter flystyrt

Begge sorte bokse er fundet efter et styrt med et ukrainsk Boeing-fly i Iran, oplyser iransk tv.

De sorte bokse, der bruges til at opklare årsagen til flyulykker, er begge fundet efter et styrt i Iran, der kostede 176 mennesker livet.

Det oplyser iransk tv ifølge nyhedsbureauet Reuters.

En iransk embedsmand er citeret for at sige, at begge bokse er beskadiget, men at det forventes, at der stadig kan trækkes data ud af dem.

Styrtet skete med et ukrainsk Boeing-fly nær Irans hovedstad, Teheran.

Den amerikanske Boeing-producent skal dog ikke forvente at få fat i de sorte bokse. Det siger lederen af Irans civile luftfartsmyndigheder, Ali Abedzadeh, ifølge det iranske nyhedsbureau Mehr, skriver nyhedsbureauet AFP.

- Vi giver ikke de sorte bokse til producenten og amerikanerne.

- Det ligger endnu ikke fast, hvilket land der vil få udleveret de sorte bokse til efterforskningen, siger Ali Abedzadeh.

Han tilføjer, at i henhold til internationale luftfartsregler har det land, hvor et fly styrter ned, ret til at foretage undersøgelsen.

- Denne ulykke vil blive efterforsket at Irans luftfartsmyndigheder, men ukrainerne kan også være til stede under efterforskningen, lyder det.

Der var mange internationale passagerer på det forulykkede fly.

Ud over 82 iranske passagerer var 63 canadiere, 11 ukrainere, ti svenskere, fire afghanere, tre tyskere og tre briter om bord.

Flystyrtet skete, få timer efter at Iran angreb to militærbaser i Irak. Den ene base husede både amerikanske og danske soldater.

Det var et iransk svar på USA's drab på den magtfulde iranske militærleder Qassem Soleimani fredag i sidste uge.

Umiddelbart efter angrebet meddelte Ukraines ambassade til Iran, at en motorfejl - og ikke et angreb - var skyld i styrtet.

Den udtalelse er siden blevet trukket tilbage. Der var ikke tale om en officiel udmelding, understregede Ukraines ambassade.

