Iran nægter at have bevæbnet Rusland med droner og ønsker i øvrigt hverken bevæbne Rusland eller Ukraine.

Iran afviser at have forsynet Rusland med droner

Iran vil bestemt ikke forholde sig neutralt til det, hvis det kommer frem, at Rusland har sendt iranske droner i krig mod Ukraine.

Det siger landets udenrigsminister mandag aften til lokalmedier.

Udenrigsministeren, Hossein Amir-Abdollahian, talte for nylig med EU's udenrigschef, Josep Borrell, og han understreger, at Iran hverken vil bevæbne Ukraine eller Rusland med våben.

- Jeg understregede over for hr. Borrell, at hvis det står klart for os, at Rusland har brugt iranske droner i krigen mod Ukraine, er vi bestemt ikke ligeglade med det, siger han mandag.

USA føler sig sikre på, at nogle af de droner, Rusland har angrebet Ukraine med, er fremstillet i Iran.

Både Rusland og Iran har pure afvist den påstand.

- Vi har ikke forsynet Rusland med nogen som helst våben eller droner til brug i krigen mod Ukraine, siger Irans udenrigsminister.

