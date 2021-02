Iran beder EU om hjælp til USA's tilbagevenden til atomaftale

EU skal hjælpe både USA og Iran med at koordinere de nødvendige skridt tilbage mod aftalen, mener Iran.

Irans udenrigsminister har mandag bedt EU om at koordinere USA og Irans tilbagevenden til en international atomaftale fra 2015.

Det sker som følge af et dødvande, efter at begge lande har nægtet at skride til handling først.

Den amerikanske præsident, Joe Biden, har givet udtryk for, at han bakker op om, at USA vender tilbage til aftalen, som hans forgænger, tidligere præsident Donald Trump, trak amerikanerne ud af i maj 2018.

Dog har Biden insisteret på, at Iran først fuldt ud forpligter sig til at overholde aftalen og dens betingelser.

Iran har tidligere opfyldt alle krav i aftalen, men et år efter USA's exit begyndte landet at tage skridt væk fra aftalens krav. Blandt andet ved at berige mere uran.

Den iranske udenrigsminister, Mohammad Javad Zarif, der tidligere har krævet et stop for sanktioner, før Iran skrider til handling, foreslår i et interview med CNN en vej ud af dødvandet.

Her siger han blandt andet, at en tilbagevenden eksempelvis kan "synkroniseres".

Zarif mener, at EU's udenrigspolitiske chef, Josep Borrell, bør spille en koordinerende rolle i at få aftalen tilbage på skinner.

Borrell skal tilrettelægge de "skridt, der er nødvendige for USA at tage, og de skridt, der er nødvendige for Iran at tage".

Atomaftalen blev indgået i juli 2015 mellem Iran og de fem permanente medlemmer af FN's Sikkerhedsråd - Storbritannien, Frankrig, USA, Kina og Rusland - samt Tyskland.

/ritzau/AFP