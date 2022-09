Iran begræder ung kvindes død - men demonstranter advares

22-årige Mahsa Aminis død har berørt alle i Iran, men det kaos, som demonstrationer har medført i landets gader er uacceptabelt, siger landets præsident onsdag.

- Vi er alle berørte af denne tragiske hændelse, siger præsident Ebrahim Raisi til en statslig tv-station i Iran.

- Men kaos er uacceptabelt.

Sagen fik sit udspring for cirka to uger siden, da den 22-årige iranske kvinde Mahsa Amini døde i Irans moralpolitis varetægt.

Amini blev anholdt for upassende påklædning - angiveligt fordi hun ikke bar sin hijab korrekt.

Dødsfaldet skabte raseri i den iranske befolkning, og siden Amini døde på hospitalet, har der dagligt været store demonstrationer i Iran. Flere videoer viser iransk politi og sikkerhedsstyrker, som svarer igen med tåregas, knipler og i visse tilfælde skarp ammunition.

Demonstranterne råber blandt andet "død over diktatoren".

Raisi oplyser, at der er iværksat en undersøgelse af Aminis dødsfald. Han siger, at "retsmedicinere vil komme med en rapport om hendes dødsfald i de kommende dage".

Ifølge statslige medier har 41 personer, heriblandt ansatte i de iranske sikkerhedsstyrker, mistet livet i sammenstødene. Iranske menneskerettighedsorganisationer har berettet om højere dødstal.

- Regeringens absolutte grænse er folkets sikkerhed. Det kan ikke tillades, at folk forstyrrer freden med oprør, siger Raisi.

Landets religiøse overhoved, ayatollah Ali Khamenei, har endnu ikke kommenteret begivenhederne i Iran.

Et iransk statsorgan har dog opfordret landets domstole til at "håndtere de primære drivkræfter og dem, som er ansvarlige for at dræbe og skade uskyldige personer og sikkerhedspersonale, på bestemt vis".

/ritzau/Reuters