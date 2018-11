Iran beskylder Israel for at stå bag attentatforsøg i Danmark

Ifølge Iran forsøger Israel at skabe splid mellem Iran og EU ved at orkestrere attentatforsøg i Danmark.

Der er tale om en israelsk konspiration, når Iran bliver beskyldt for at stå bag attentatforsøg på iranske oppositionsfigurer i Danmark.

Det skriver nyhedsbureauet AP.

Ifølge den iranske sikkerhedsminister, Mahmoud Alavi, blev attentatforsøget planlagt af Israel i et forsøg på at skade Irans forhold til EU. Hans anklage faldt under et interview med iransk stats-tv mandag.

Alavi uddyber ikke sin konspiration, men kalder det et komplot udviklet af "det zionistiske regime".

I sidste uge afholdt Politiets Efterretningstjeneste (PET) et pressemøde om den store politiaktion, der lukkede broer og motorveje i hele landet 28. september.

PET meddelte, at aktionen blev iværksat, fordi man frygtede, at den iranske efterretningstjeneste var i gang med at udføre sine attentatplaner og dræbe en herboende iraner i Ringsted.

Ifølge The Jerusalem Post var det informationer fra den israelske efterretningstjeneste Mossad, som førte til anholdelsen af en mistænkt norsk statsborger med iransk baggrund i Göteborg 21. oktober.

Manden er varetægtsfængslet i Danmark frem til 8. november. Han er sigtet for at have sat "iransk efterretningstjeneste i stand til at virke i Danmark". Desuden sigtes han for at have taget del i forberedelserne til et attentat.

Ifølge Politiets Efterretningstjeneste (PET) skal målet for det planlagte attentat have været tre iranere, som bor i Ringsted. De tre tilhører Arab Struggle Movement for the Liberation of Ahwaz (ASMLA), som kæmper for selvstændighed i et område i Iran.

ASMLA stod angiveligt bag et stort terrorangreb mod en militærparade i den iranske by Ahvaz i september. 25 personer mistede livet.

/ritzau/