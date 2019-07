Iran bryder søndag atomaftalens grænse for uranberigelse

Atomaftalen fra 2015 fastsætter en grænse for, hvor meget Iran må berige dets uran. Den bryder landet søndag.

Iran meddeler, at landet søndag vil overskride grænsen for berigelsen af uran, der er fastlagt i den internationale atomaftale med landet fra 2015.

Det skriver nyhedsbureauet Reuters.

I atomaftalen er det fastlagt, at Iran ikke må berige uran til en berigelsesgrad på mere end 3,67 procent, men den grænse vil landet ifølge flere nyhedsbureauer bryde søndag.

Det kommer efter måneders iransk frustration over sanktioner indført over for landet af USA. Iranerne føler ikke, at Europa, der ønsker at bevare atomaftalen, har kunnet afbøde i tilstrækkeligt omfang.

En af Irans forhandlere siger dog ifølge Reuters samtidig, at landet stadig ønsker at bevare atomaftalen.

/ritzau/