Iran dømmer en person til døden for at spionere for USA.

Fængselsstraf til tre personer, der har spioneret for USA og Storbritannien. Præsidents bror dømt i anden sag.

Iranske domsstole har tirsdag dømt en person til døden for at spionere for USA.

To andre personer får 10 års fængsel for samme forbrydelse, mens en fjerde tiltalt får 10 års fængsel for at spionere for Storbritannien.

I en anden sammenhæng får præsident Hassan Rouhanis bror fem års fængsel ifølge nyhedsbureauet Fars.

- En person er dømt til døden for at have spioneret for Amerika. Men afgørelsen er appelleret, siger en talsmand for justitsmyndighederne ifølge nyhedsmediet Mizan.

/ritzau/Reuters