Iran er sikker på at passagerfly ikke blev ramt af raket

De sorte bokse vil fortælle, hvad der skete med ukrainsk passagerfly, siger iransk luftfartschef.

Den øverste leder for luftfarten i Iran, Ali Abedzadeh, siger, han er "sikker på", at et ukrainsk passagerfly, som styrtede kort efter start fra den internationale lufthavn i Teheran, ikke blev ramt af en raket.

Det hævder ellers flere vestlige regeringer og efterretningstjenester.

- En ting kan man være sikker på, at flyet ikke blev ramt af en raket, siger Abedzadeh på et pressemøde i Teheran fredag.

- Oplysningerne i de sorte bokse er afgørende for, at flyorganisationer kan fremsætte erklæringer, siger han.

Han fortæller, at de sorte bokse er fundet intakte efter styrtet onsdag morgen og er ved at blive undersøgt.

Han afviser beskyldninger mod Iran for selv at have nedskudt det ukrainske passagerfly, en Boeing 737-800, med 176 personer om bord.

- Alle kommentarer, der fremsættes, inden data er kommet frem, er ikke ekspertmeninger, siger han.

Den britiske og den canadiske regering har erklæret, at det var en raket, som fik flyet til at styrte. Næsten samtidig er der dukket en video op, som synes at vise det øjeblik, hvor flyet blev ramt af en raket.

New York Times, der har lagt videoen ud på sin hjemmeside, står inde for, at det er en korrekt video. Den viser et objekt, der bevæger sig hurtigt op mod himlen, inden der kan ses et lysglimt. Nogle få sekunder efter høres en eksplosion.

- Vi har set nogle videoer. Vi kan bekræfte, at flyet var i brand i 60 til 70 sekunder, siger Abedzadeh.

Men "at det blev ramt af noget, kan videnskabeligt ikke være korrekt", mener han.

Ukraines regering nøjes foreløbig med ikke at udelukke, at en raket kan have ramt flyet.

Det var lettet fra lufthavnen kort efter klokken seks onsdag morgen. Det var kun et par timer efter, at Iran havde sendt raketter mod to baser i Irak med amerikanske soldater.

Angrebet var en reaktion på USA's likvidering af den iranske topgeneral Qassem Soleimani ved et droneangreb foran Bagdads lufthavn i sidste uge.

Reuters skriver, at mange menige iranere raser på de sociale medier over, at myndighederne ikke lukkede lufthavnene i Teheran efter raketangrebene i Irak.

