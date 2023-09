Iran får adgang til milliarder før fangeudveksling med USA mandag

En udveksling på fem fanger mellem Iran og USA kan blive gennemført mandag.

Det oplyser Irans regering.

Aftalen indebærer, at indefrosne iranske værdier for i alt 42 milliarder kroner bliver gjort tilgængelige for Iran.

Talsperson for Irans udenrigsministerium Nasser Kanaani siger, at værdierne, der befinder sig i Sydkorea, vil komme i iransk besiddelse mandag.

Dermed kan fangeudvekslingen finde sted, oplyses det.

De fem amerikanere ventes først at blive fløjet til Qatars hovedstad, Doha. Herefter flyves de videre til USA.

Til gengæld vil de fem iranere i USA blive løsladt, så de kan rejse til Iran. Iranske embedsmænd venter dog, at en af de fem forbliver i USA.

Aftalen kom først til offentlighedens kendskab 10. august.

Den kan fjerne et af problemerne i forholdet mellem USA og Iran. Men på en række områder er der stadig store knaster.

Således er der blandt andet stadig amerikansk utilfredshed med iranske atomprogrammer.

/ritzau/Reuters