Iran finder kvinde skyldig i at have spioneret for UK

Meddelelse om dom kommer under en tiltagende krise mellem Den Islamiske Republik og flere vestlige lande.

Iran siger mandag, at det har idømt en kvinde ti års fængsel for at have været spion for Storbritannien.

Meddelelsen om dommen kommer under en tiltagende krise mellem Den Islamiske Republik og flere vestlige lande på grund af iranernes omstridte missil - og atomprogram.

En talsmand for retsvæsnet, Gholamhossein Esmaili, siger til statsligt tv, at kvinden arbejdede for Det Britiske Råds kulturorgan, og at hun arbejdede sammen med briternes efterretningstjeneste. Han identificerede hende ikke.

En ven af den dømte kvinde siger, at hendes navn er Aras Amiri, og at hun blev anholdt under et besøg i Teheran i marts 2018. Vennen oplyser videre, at Amiri er 33 år, og at hun har bopæl i Storbritannien, men hun er ikke britisk statsborger.

Retssagen mod kvinden er gennemført for nylig, og kvinden har ifølge vennen endnu ikke kendskab til dommen.

Det britiske udenrigsministerium udtrykker "dyb bekymring" over rapporterne.

Esmaili siger, at den dømte kvinde var studerende i Storbritannien, inden hun blev rekrutteret af Det Britiske Råds kulturorgan til at lede det kontor i Iran. Opgaverne, som hun arbejdede med et års tid, var "kulturel infiltration" i Iran.

Antallet af iranere, som er blevet anholdt for spionage, er taget til, siden landets øverste leder, ayatollah Ali Khamenei, sidste år sagde, at Vesten "infiltrerede" agenter i landet.

Onsdag i sidst uge meddelte Iran, at landet vil trække sig delvist fra den atomaftale, der blev indgået i 2015, og som præsident Donald Trump har trukket USA ud af.

/ritzau/AFP