Iran fordømmer USA og Storbritanniens angreb i Yemen

Det iranske udenrigsministerium har tidligt fredag morgen fordømt det angreb, som USA og Storbritannien natten forinden udførte mod Houthi-bevægelsen i Yemen.

- Vi fordømmer kraftigt de militære angreb, som USA og Storbritannien udførte mod adskillige yemenitiske byer i nat, lyder det fra Nasser Kanaani, som er talsperson for ministeriet.

- Vi betragter det som værende et klart brud på Yemens suverænitet og territoriale integritet samt et brud på folkeretten, regler og rettigheder.

Amerikanske embedsmænd oplyste kort efter midnat natten til fredag, at USA og Storbritannien havde udført angreb mod Houthi-bevægelsens militære faciliteter i Yemen.

Bevægelsen sidder de facto på magten i Yemen, men nyder kun anerkendelse som landets retmæssige regering i få hjørner af det internationale samfund - heriblandt Iran, som støtter bevægelsen.

Yemen har en lang kystlinje langs Det Røde Hav.

Houthierne har benyttet sig af den til at lancere angreb mod den kommercielle skibsfart i havet, som ifølge bevægelsen sker som støtte til den væbnede palæstinensiske gruppe Hamas, som for tiden er i krig med Israel.

Houthi-bevægelsen er bare én af en lang række væbnede grupper, som får støtte fra al-Quds-styrken, som er den gruppering af Irans Revolutionsgarde, som udfører specialoperationer, militært efterretningsarbejde og støtter proxy-militser som houthierne.

Hamas og Islamisk Jihad i Gazastriben og Hizbollah i Libanon får også alle støtte fra Iran.

Hizbollah har ligesom Iran fordømt angrebet og sagt, at angrebet igen bekræfter, at "USA er en fuldgyldig partner i tragedierne og massakrerne, som den zionistiske fjende udfører i Gaza og regionen". Iran og dens allierede omtaler tit Israel som "den zionistiske fjende".

Siden begyndelsen af Israels offensiv mod Gaza har houthierne udtrykt solidaritet med Hamas og andre væbnede palæstinensiske grupper.

Ifølge den amerikanske militære centralkommando, Centcom, har der været 27 angreb på kommercielle skibsruter i Det Røde Hav siden den 19. november.

Det har blandt andet fået det danske rederi Mærsk til at omdirigere sine skibe efter at være blevet angrebet.

I stedet for at søge gennem Suezkanalen i Egypten sendes skibene fra Mærsk på en længere omvej via Kap det Gode Håb i Sydafrika.

/ritzau/Reuters