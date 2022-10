Også internt i Iran har der været kritik af sikkerhedsstyrkers brutale fremfærd under protester i Zahedan.

Iran fyrer lokal politichef efter drab under protester

Myndighederne i den iranske by Zahedan har fyret en politichef i det område, hvor sikkerhedsstyrker for fire uger siden slog ned på demonstranter, og mange mistede livet.

Det skriver det statslige iranske nyhedsbureau Irna ifølge Reuters.

Ifølge menneskerettighedsorganisationen Amnesty International døde mindst 66 mennesker under sikkerhedsstyrkernes brutale fremfærd mod demonstranterne 30. september i Zahedan.

Myndighederne mener, at militante separatister skød mod en politistation, hvilket fremprovokerede et sammenstød.

Internt i Iran er episoden blevet kritiseret.

En højtstående sunnimuslimsk gejstlig ved navn Molavi Abdolhamid har rettet et direkte angreb mod embedsmænd og Irans øverste leder, ayatollah Ali Khamenei. De står ifølge Abdolhamid nu til ansvar "over for Gud", siger Abdolhamid. Det melder Reuters. Størstedelen af den iranske befolkning er shiamuslimsk.

Landet har i over en måned været rystet af de største protester i årevis.

Demonstranterne kræver flere rettigheder og højere grad af demokrati.

Protesterne begyndte, efter at den unge kvinde Mahsa Amini døde i iransk politis varetægt. Hun blev angiveligt anholdt for brud på reglerne om korrekt hovedbeklædning.

Torsdag er protesterne ifølge nyhedsbureauet AFP fortsat.

Siden onsdag aften er "mindst otte mennesker" blevet dræbt ifølge Amnesty. Også her mener Amnesty, at sikkerhedsstyrker står bag.

BBC melder blandt andet om sammenstød i den vestligt beliggende by Mahabad.

Zahedan har længe været centrum for spændinger mellem militante grupper og iranske sikkerhedsstyrker.

Byen ligger tæt på grænsen til Pakistan og Afghanistan og er hjemsted for en stor sunnimuslimsk minoritetsgruppe, som har været udsat for diskrimination og undertrykkelse i årtier. Det melder menneskerettighedsorganisationer ifølge Reuters.

Gruppen har også militante grene, som flere gange er stødt sammen med sikkerhedsstyrker. Regionen som helhed er blandt Irans fattigste.

