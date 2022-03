Iran håber på enighed med atomvagthund inden slut-juni

Iran håber på at have fået styr på uafklarede forhold med Det Internationale Atomenergiagentur (IAEA) inden slutningen af juni.

Det oplyser Irans atomchef, Mohammad Eslami, lørdag under et fælles pressemøde med IAEA-chef Rafael Grossi.

Før IAEA og Iran er nået til enighed, kan der ikke blive tale om en genoplivning af atomaftalen med en række verdensmagter, lyder det fra Grossi.

Chefen for atomvagthunden er på besøg i Iran. Det sker, efter at flere lande tæt på forhandlingerne har indikeret, at en genoplivning af aftalen kunne være tæt på.

Rafael Grossi siger på pressemødet, at IAEA og Iran "har flere vigtige spørgsmål, der skal adresseres", men at de nu er nået frem til "en praktisk og pragmatisk tilgang".

Iran er blandt andet gået med til at "give dokumenter" til IAEA som led i processen.

En nylig IAEA-rapport viser, at Irans lager af beriget uran - en type uran, der kan bruges til at skabe atomvåben - er langt større, end hvad atomaftalen fra 2015 tillader.

Den blev indgået i efteråret 2015 mellem Iran og FN's Sikkerhedsråds fem permanente medlemmer - Frankrig, Kina, Rusland, Storbritannien og USA - samt Tyskland.

Aftalen indebærer blandt andet, at Iran skulle afvikle centrale dele af sit atomprogram. Til gengæld ville omverdenen udfase en række omfattende økonomiske sanktioner mod iranerne.

Men aftalen har hængt i en tynd tråd, siden USA's daværende præsident, Donald Trump, i 2018 trak USA ud af atomaftalen. Senere indførte USA sanktioner mod landet.

Siden da er også Iran gradvist bakket ud af aftalen.

Ifølge den nylige IAEA-rapport har Iran et lager af beriget uran på omkring 3200 kilo. Det er en stigning fra knap 2500 kilo i forhold til november sidste år.

De 3200 kilo er over ti gange mere end de 300 kilo, som atomaftalen fra 2015 tillader.

/ritzau/Reuters