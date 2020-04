Iran hævder at have sendt første militære satellit i kredsløb

Iran hævder at have sendt militær satellit i kredsløb, som ifølge USA er del af styrets missilprogram.

Iran hævder onsdag at have sendt landets første militære satellit i kredsløb.

Meldingen kommer fra Iran Revolutionsgarde, der yderligere oplyser, at satellitten blev sendt afsted fra Markazi-ørkenen i Iran.

Det rapporterer det statslige nyhedsbureau Sepahnews ifølge Reuters.

Opsendelsen er en del af et projekt, som ifølge USA er et dække for Irans udvikling af missiler.

- Irans første militære satellit, Noor, blev opsendt i morges fra det centrale Iran i to stadier. Opsendelsen var succesfuld, og satellitten er nu i kredsløb, lyder det i en meddelelse på iransk stats-tv.

/ritzau/