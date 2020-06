Iran har ny stigning i antal coronasmittede - knap 3000 på en dag

Coronaudbruddet er langt fra overstået, og når som helst kan vi få endnu en farlig top, siger iransk minister.

Iran melder mandag om næsten 3000 nye tilfælde af coronasmitte.

Det er det højeste antal nye smittetilfælde, der er registreret på en enkelt dag i de seneste to måneder i landet.

Den iranske sundhedsminister advarer om "endnu en farlig top", der kan være på vej.

- Folk lader til at tro, at coronavirusset er overstået, og nogle myndigheder mener også, at alt er tilbage ved det normale, siger ministeren, Saeed Namaki.

- Ikke alene er coronavirusset langt fra overstået, men når som helst kan vi opleve endnu en farlig top, siger han i et interview på iransk tv.

Iran er det land i Mellemøsten og den omkringliggende region, der er hårdest ramt af coronaudbruddet.

Landet har over 151.000 bekræftede tilfælde af smitte. 7797 mennesker, der var smittet med coronavirus, er døde i Iran, viser en opgørelse fra Johns Hopkins University.

/ritzau/AFP