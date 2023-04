Iran henrettede markant flere i et år præget af protester

Iran foretog sidste år 75 procent flere henrettelser end året inden, viser en opgørelse fra to menneskeretsorganisationer.

Mindst 582 mennesker blev henrettet i Iran i 2022. Det er det højeste for Iran siden 2015.

Til sammenligning blev der i 2021 henrettet mindst 333 mennesker.

Det fremgår af en rapport, der er udgivet torsdag. Bag rapporten står Iran Human Rights (IHR), der har hovedkontor i Norge, og den franske organisation Sammen Mod Dødsstraffen (ECPM).

De advarer om, at antallet af henrettelser kan stige yderligere i år, efter at Iran har anholdt et stort antal mennesker i forbindelse med de demonstrationer, der sidste år prægede landet.

Protesterne brød ud, efter at en ung iransk-kurdisk kvinde, Mahsa Amini, døde i politiets varetægt. Hun var blevet anholdt for angiveligt at have forbrudt sig mod reglerne om brug af hovedtørklæde.

Iran slog hårdt ned på demonstrationerne, der hurtigt spredte sig og blev til generelle protester mod præstestyret.

Fire mænd blev hængt i sager, der havde at gøre med deres deltagelse i protesterne. Det førte til massiv international fordømmelse.

IHR's direktør, Mahmood Amiry Moghaddam, siger, at den internationale reaktion fik Iran til at holde igen med henrettelser, der var relateret til demonstrationerne.

Men i stedet skete der en markant stigning i antallet af henrettelser i sager, der tilsyneladende ikke havde at gøre med protesterne. Det er typisk narkorelaterede forbrydelser.

Styret skruede op for henrettelserne for at afskrække folk fra at protestere, siger Moghaddam til nyhedsbureauet AFP.

- Vi frygter, at antallet af henrettelser på dramatisk vis vil stige i 2023, hvis det internationale samfund ikke reagerer mere, siger han.

- Alle henrettelser er politiske i Iran, uanset anklagerne, tilføjer han.

Alene i de første tre måneder af 2023 har Iran foretaget over 150 henrettelser, viser opgørelsen fra hans organisation.

Dermed er der udsigt til, at antallet af henrettelser i 2023 kan komme til at overgå 2015, hvor 972 mennesker blev henrettet i Iran.

/ritzau/AFP