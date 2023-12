Iran henretter fire for samarbejde med Israels Mossad

Fire personer, som var blevet dømt som "sabotører" og for at samarbejde med den israelske efterretningstjeneste Mossad, er fredag morgen blevet henrettet i Iran.

Det skriver de iranske domstoles pressetjeneste, Mizan, ifølge nyhedsbureauet Reuters.

- Fire medlemmer af et sabotagehold med tråde til det zionistiske regime (Israel, red.), som har gjort sig skyldige i omfattende handlinger imod landets sikkerhed under opsyn af Mossad-officerer, blev i overensstemmelse med loven henrettet her til morgen (fredag, red.), skriver Mizan.

