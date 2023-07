Iran henretter to mænd som straf for angreb på helligdom

Styret i Iran har lørdag henrettet to mænd, der menes at have været involveret i et angreb på en shiamuslimsk helligdom i oktober sidste år.

Det skriver de iranske nyhedsbureauer Fars og ISNA ifølge Reuters.

Ved angrebet omkom 13 personer.

Den militante gruppe Islamisk Stat tog dengang skylden for angrebet.

Ifølge Fars og ISNA blev de to mænd henrettet ved hængning i byen Shiraz i den sydlige del af Iran.

Det var også her, at angrebet på helligdommen, som er et yndet mål for shiamuslimske pilgrimme, fandt sted.

Foruden de dræbte blev omkring 40 personer såret.

Øjenvidner fortalte efter angrebet, at gerningsmændene kom kørende i en bil hen til helligdommen, inden de begyndte at skyde omkring sig.

Helligdommen hedder Shah Cheragh og består af en moské og et mausoleum.

/ritzau/