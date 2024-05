Iran holder valg 28. juni efter præsidents død i helikopterstyrt

Iran skal holde præsidentvalg den 28. juni, efter at præsident Ebrahim Raisi døde i et helikopterstyrt.

Det rapporterer iranske statsmedier ifølge nyhedsbureauet AFP.

En udmelding om et kommende valg var ventet.

Landets forfatning gav således 50 dage til at afholde et nyt valg. Dermed var sidste frist begyndelsen af juli.

Artiklen fortsætter under annoncen

Iran er et præstestyre med visse demokratiske træk, og det er den øverste leder, ayatollah Ali Khamenei, som er øverste politiske autoritet.

Han har blandt andet sidste ord, hvad angår udenrigspolitik og landets atomprogram - og andre afgørende politikområder.

Imens er den folkevalgte præsident regeringsleder og ansvarlig for den daglige ledelse af republikken.

Enhver præsidentkandidat skal først godkendes af Vogternes Råd, som består af seks gejstlige, der udpeges af den øverste leder, og seks jurister udpeget af parlamentet.

Den proces betyder ifølge nyhedsbureauet Reuters, at den overordnede iranske politik næppe vil ændre sig særligt meget.

Khamenei udnævnte mandag landets første vicepræsident, Mohammad Mokhber, til midlertidig præsident.

Den øverste leder har erklæret fem dages landesorg.

Artiklen fortsætter under annoncen

- Den iranske nation mistede en oprigtig og værdifuld tjener, siger 85-årige Khamenei om Raisi ifølge nyhedsbureauet AFP.

Der vil blive holdt en begravelsesceremoni for den afdøde præsident tirsdag i Tabriz, skriver nyhedsbureauet Mehr.

Onsdag morgen ventes et begravelsesoptog i Irans hovedstad, Teheran, skriver AFP.

Ud over 63-årige Raisi døde udenrigsminister Hossein Amir-Abdollahian og syv andre i helikopterstyrtet, som skete i et bjergrigt område i det nordvestlige Iran under dårlige vejrforhold.

Raisi var før sin død regnet som en mulig ny øverste leder, når en efterfølger til Khamenei på et tidspunkt skal findes.

/ritzau/