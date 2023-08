Iran kalder dansk diplomat til samtale efter koranafbrændinger

Iran har søndag indkaldt både den danske og den svenske chargé d'affaires i Teheran på grund af koranafbrændinger.

Det skriver det iranske statslige nyhedsbureau Irna.

- Iran tilskriver den svenske regering og den danske regering det fulde ansvar og eftervirkningerne, udtaler lederen af Irans udenrigsministeriums afdeling for menneskerettigheder ifølge nyhedsbureauet.

Flere muslimske lande har inden for den seneste tid kaldt både ambassadører og chargé d'affaires til samtale efter koranafbrændingerne.

Artiklen fortsætter under annoncen

Danmarks ambassadør i Iran, Jesper Vahr, har også været indkaldt tidligere.

Chargé d'affaires er diplomater af en lidt lavere rang end ambassadører. De refererer til et givent lands udenrigsminister.

En chargé d'affaires varetager typisk ambassadørens rolle, hvis ambassadøren er fraværende eller ikke bor i modtagerlandet.

At indkalde en ambassadør eller chargé d'affaires til samtale betragtes generelt som et markant diplomatisk værktøj. Det sender et stærkt signal om utilfredshed til den pågældende diplomats hjemland.

I løbet af foråret og sommeren har der været en række koranafbrændinger i Danmark - og i Sverige. Koranafbrændingerne er blandt andet blevet foretaget af gruppen Danske Patrioter som en kritik af islam.

Artiklen fortsætter under annoncen

Danmark er af flere muslimske lande blevet opfordret til at handle øjeblikkeligt for at forhindre flere koranafbrændinger.

Den militante gruppe al-Qaeda har desuden udsendt en erklæring, hvor der opfordres til angreb mod både Danmark og Sverige.

Justitsminister Peter Hummelgaard (S) har taget den trussel alvorligt.

- Vi har et trusselsbillede mod Danmark, der er alvorligt, og det er sågar også i den seneste tid blevet skærpet, sagde han tidligere på ugen.

/ritzau/Reuters