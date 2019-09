Iran kommer til FN med en plan for sikkerhed

Irans præsident vil præsentere plan om sikkerhed for højspændt Persiske Bugt. Men der lyder fortsat hårde ord.

Irans præsident, Hassan Rouhani, vil i næste uge i FN's Generalforsamling præsentere en plan, der skal skabe mere sikkerhed ved Den Persiske Bugt.

Det skal ske i samarbejde med andre lande i området, siger han.

Men samtidig rasler det iranske og det saudiske militær med sablen og advarer om, at ethvert angreb vil blive besvaret kraftfuldt.

Saudi-Arabien og USA beskylder Iran for at have angrebet saudiske olieanlæg 14. september. Det har lammet cirka halvdelen af Saudi-Arabiens olieproduktion.

Senest har USA meddelt, at det sender soldater til Saudi-Arabien for at være med til at beskytte de saudiske olieanlæg.

Iran nægter at have udført de droneangreb, som ramte de saudiske produktionsanlæg.

- I år vil vi præsentere en plan til verden i FN: at Den Islamiske Republik Iran i samarbejde med landene i regionen kan skabe sikkerhed for Den Persiske Bugt og Omanbugten med hjælp fra landene i området.

Det siger Rouhani ifølge hans officielle hjemmeside. Han omtaler ikke enkeltheder i planen.

Lederen for Irans flåde, Hossein Khanzadi, har ikke samme diplomatiske tilgang til krisen. Han siger søndag, at Iran er klar til at forsvare sine grænser, og at enhver aggression vil blive besvaret med en "knusende reaktion".

- I dag er Den Islamiske Republik Irans forsvarsmagt på sit højest mulige niveau, og styrker fra hæren og revolutionsgarden er rede til at forsvare landets søgrænser, fastslår han.

Ordene er lige så hårde fra den saudiske side. Her siger udenrigsminister Adel al-Jubeir, at hans land vil opfatte det som en "krigshandling", hvis det kan fastslås, at de famøse droner, der blev brugt ved angrebet mod de saudiske olieanlæg, blev sendt afsted fra Iran.

- Vi gør Iran ansvarlig, fordi raketterne og dronerne, der blev affyret mod Saudi-Arabien, var fremstillet i Iran og er iransk afsendt, siger han til CNN.

Houthi-oprørerne i Yemen, der er allieret med Iran, har taget ansvaret for angrebet. Men USA siger, at angrebet kan være udført nordfra - enten Irak eller Iran.

