Iran lader kristne fanger fejre jul og nytår med familien

Iran har ganske usædvanligt offentliggjort, at kristne fanger kan få ti dages ferie med familien.

Kristne fængselsindsatte i Iran kan få lov til at holde ti dages ferie med familien i forbindelse med fejringen af jul og nytår.

Det oplyser lederen af det iranske retsvæsen, Gholam Mohseni Ejei.

- Beslutningen er taget for at markere nytåret 2022 og Jesu Kristi fødsel, lyder det på retsvæsenets hjemmeside.

Gholam Mohseni Ejei har instrueret fængsler over hele Iran til at tillade, at udvalgte kristne fanger tilslutter sig deres familie i ti dage.

Det fremgår ikke af retsvæsenets hjemmeside, hvor mange fanger det drejer sig om. Det fremgår heller ikke, hvornår de ti dages ferie begynder.

Det står dog klart, at tiltaget ikke gælder indsatte, der eksempelvis er dømt for organiseret kriminalitet, bortførelser og væbnet røveri. Det gælder heller ikke for personer, der er dømt til døden, lyder det.

Det er ikke usædvanligt, at muslimske indsatte får særlige rettigheder under muslimske højtider. Det er dog noget mere sjældent for kristne i landet.

Ifølge lokale medier udgør den kristne minoritet i Iran blot omkring én procent ud af landets 83 millioner indbyggere.

Størstedelen af den iranske befolkning er shiamuslimer.

De fleste kristne i Iran er fra Armenien og fejrer jul på helligtrekongersdag den 6. januar. Dagen markerer traditionelt afslutningen på julen.

I tiden omkring den 6. januar kan der foran nogle butikker i større iranske byer ses julepynt og folk klædt ud som julemænd.

/ritzau/AFP